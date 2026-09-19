Член Общественной палаты Подмосковья проверил избирательные участки в Химках

В Химках продолжается второй день голосования: выбор граждан определит депутатский состав Государственной Думы, Московской областной Думы и Совета депутатов городского округа. Член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов проверил избирательные участки города.

Он отметил важность прозрачности и легитимности избирательного процесса, положительно оценив работу участков. По его словам, организация голосования находится на высоком уровне, а все необходимые условия для избирателей созданы.

Все 118 площадок для выборов работают в штатном режиме с 8:00 до 20:00. На каждом участке дежурят члены комиссии и наблюдатели, обеспечивающие порядок и контроль за ходом голосования.

Для тех, кто не может прийти лично, доступны голосование на дому — заявки принимаются до 14:00 20 сентября — и дистанционное электронное голосование для подавших заявление заранее. Подсчет голосов начнется 20 сентября после закрытия всех участков.