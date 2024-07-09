Читальный зал под открытым небом открылся в Химках

Летний читальный зал на свежем воздухе открыли в парке имени Толстого в Химках. Жители округа теперь смогут посещать мастер-классы, развлекательные программы, читать и обсуждать произведения в кругу единомышленников.

Сейчас в Химках открыта одна площадка буккроссинга. Различные мероприятия в летней читальне будут проходить по пятницам с 12:00 до 16:00.

«Библиотеки сегодня ломают прежние стереотипы, выходя в виртуальный мир и на городские площадки. Читальный зал под открытым небом дает возможность отвлечься от суеты, выбрать книгу или журнал себе по вкусу и насладиться литературой на свежем воздухе», — рассказала муниципальный депутат городского округа Химки Инна Монастырская.

Провести время в читальне по будням можно наедине с книгой. Первое мероприятие после открытия точки буккроссинга объединило более 70 жителей.

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