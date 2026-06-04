Читальный зал под открытым небом открыли в парках Воскресенска

Дети вместе с родителями играли в настольные игры, раскрашивали картинки с животными, изготавливали поделки на мастер-классе «Веселый ежик». Каждый желающий мог ознакомиться с книжной выставкой «Боготворю природы красоту», принять участие в познавательной викторине и взять любую понравившуюся книгу в «Читающем чемоданчике» с буккроссингом.

«Аллея читающих людей» ждет любителей книг по средам с 11:00 до 13:00 на площадке у фонтанов парка усадьбы Кривякино. А также с 15:00 до 16:30 у главного входа в парк «Москворецкий». Программа работает под открытым небом, и присоединиться к ней может любой желающий независимо от возраста. Библиотекари отмечают, что такой формат привлекает внимание к чтению и позволяет совместить прогулку на свежем воздухе с познавательным досугом.