Читальный зал под открытым небом организовали в парке Толстого в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Открытый читальный зал на свежем воздухе организовали в парке Толстого в Химках. Более 200 человек уже успели посетить летнюю читальню.

Жители и гости городского округа читают книги на свежем воздухе и участвуют в тематических мастер-классах, программах, подвижных играх, обсуждают произведения с единомышленниками. Здесь участники разных возрастов: дети 6-13 лет и взрослые 25-65 лет.

Изучить ассортимент такой библиотеки, а также пожертвовать для чтецов книги можно по будням. Развлекательную программу здесь проводят по пятницам с 12:00 до 16:00.

Свыше 70 человек пришли на открытие читального зала в парке Толстого. Химчане ладошками нарисовали памятные рисунки, сделали своими руками открытки и браслеты-ромашки.

Ранее зону буккроссинга оборудовали в парке «Дубки». Здесь жители городского округа могут взять книгу и провести время наедине с ней прямо в парке. Такое увлечение объединяет химчан-любителей чтения.

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