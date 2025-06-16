Читальный зал под открытым небом начал работу в Чехове

Центральная библиотека муниципального округа Чехов запустила новый образовательно-развлекательный проект для детей. Юные жители смогут не только не только пррводить больше времени на свежем воздухе, но и культурно обогащаться.

Сотрудники Центральной библиотеки рассказали о проекте в своих социальных сетях. Они отметили, что дети могут не только почитать интересные книги и журналы, рассмотреть яркие иллюстрации, но и посмотреть мультфильмы и порисовать на асфальте.

Новый летний читальный зал «Под открытым небом» расположился на лужайке рядом с Центральной библиотекой, которая находится по адресу: улица Лопасненская, дом № 10.

Посетить уличный читальный зал можно в будние дни: со вторника по пятницу с 17:00 до 18:00. В библиотеке отметили, что расписание может меняться в зависимости от погодных условий.