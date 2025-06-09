Андрей Воробьев рассказал об открытии 164 пляжей и зон отдыха в Подмосковье

В Подмосковье начался пляжный сезон — сейчас можно посетить 164 пляжа и зон отдыха у воды. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в прошлом году их посетили более 1,3 миллиона человек, а в этом сезоне ожидается около 1,5 миллиона отдыхающих.

«Для комфортного отдыха на пляжах завозим чистый песок, проводим обработку от клещей, проверяем дно водоемов, обновляем пляжную инфраструктуру. Также открываются пункты проката и пункты питания», — отметил Воробьев.

По его словам, наибольшей популярностью пользуются такие места, как «Голубое озеро» в Луховицах, «Любляна» в Егорьевске, пляжи в Зарайске, Талдоме и на озере Сенеж в Солнечногорске. Много людей приезжает и на Кореневский карьер в Люберцах, городские пляжи в Дубне и Истре, Волкушинский карьер в Лыткарине и пруд в Электростали.

В этом году появилось четыре новых благоустроенных зоны: пляж на набережной реки Синички в Красногорске, пляж на набережной реки Коломенки, место отдыха у воды на Южном озере в Черноголовке и на Пугачевской плотине в Шаховской.

Важно помнить, что купаться стоит только в специально оборудованных и официально разрешенных местах — это залог безопасного и приятного отдыха.