Чистые тротуары и остановки. Дорожную сеть Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая

Подмосковные дороги приведут в порядок после зимы к 1 мая. От мусора очистят и помоют проезжую часть, тротуары и автобусные остановки. По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, благодаря раннему наступлению тепла темпы работ удалось заметно ускорить.

С начала года в Подмосковье уже устранили почти 200 тысяч ям на дорогах — почти в 5,5 раза больше, чем годом ранее.

«Нам нужно продолжать ямочный ремонт, запрос на чистые дороги также необходимо принимать во внимание. Важно в короткое время согласовать все действия, в том числе, с федеральными службами. Как мы понимаем, есть большой блок работ на федеральных трассах, которые нужно держать в чистоте, порядке и в хорошей сохранности», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

К 1 мая в регионе приведут в порядок не только дороги, но и знаки, ограждения, автобусные остановки и шумозащитные экраны. Их очистят от мусора и помоют.

Всего преобразят около пяти тысяч тротуаров, 12 тысяч ограждений и 490 тысяч знаков.

Кроме того, в Подмосковье утвердят план по мойке дорог. Так, в первую очередь работы будут проводить там, где движение особенно интенсивное.

Кроме того, в этом году на трассе М-9 «Балтия» по правой стороне установят новые шумозащитные экраны. Слева их обновят в следующем году.

«До 1 мая мы должны завершить все работы от МКАД до ЦКАД по направлению в область — люди, выезжая из городов, уже будут видеть изменения. И также в 2025-м с опережением на год постараемся сделать левую сторону. Экраны там не обновлялись на протяжении восьми-десяти лет», — отметил начальник «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.

На трассе также проведут капитальный ремонт от Волоколамска до границ с Тверской областью — участок расширят до четырех полос.