Чистые тротуары и остановки. Дорожную сеть Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая
Министр Сибатулин: дороги Подмосковья приведут в порядок после зимы к 1 мая
Подмосковные дороги приведут в порядок после зимы к 1 мая. От мусора очистят и помоют проезжую часть, тротуары и автобусные остановки. По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, благодаря раннему наступлению тепла темпы работ удалось заметно ускорить.
«Нам нужно продолжать ямочный ремонт, запрос на чистые дороги также необходимо принимать во внимание. Важно в короткое время согласовать все действия, в том числе, с федеральными службами. Как мы понимаем, есть большой блок работ на федеральных трассах, которые нужно держать в чистоте, порядке и в хорошей сохранности», — отметил губернатор Андрей Воробьев.
С начала года в Подмосковье уже устранили почти 200 тысяч ям на дорогах — почти в 5,5 раза больше, чем годом ранее.
К 1 мая в регионе приведут в порядок не только дороги, но и знаки, ограждения, автобусные остановки и шумозащитные экраны. Их очистят от мусора и помоют.
Всего преобразят около пяти тысяч тротуаров, 12 тысяч ограждений и 490 тысяч знаков.
Кроме того, в Подмосковье утвердят план по мойке дорог. Так, в первую очередь работы будут проводить там, где движение особенно интенсивное.
Кроме того, в этом году на трассе М-9 «Балтия» по правой стороне установят новые шумозащитные экраны. Слева их обновят в следующем году.
«До 1 мая мы должны завершить все работы от МКАД до ЦКАД по направлению в область — люди, выезжая из городов, уже будут видеть изменения. И также в 2025-м с опережением на год постараемся сделать левую сторону. Экраны там не обновлялись на протяжении восьми-десяти лет», — отметил начальник «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.
На трассе также проведут капитальный ремонт от Волоколамска до границ с Тверской областью — участок расширят до четырех полос.
С 1 мая в регионе начнется ремонт дорог — всего обновят около 1,5 тысячи километров участков.
«В этом году план у нас масштабнее, чем в прошлом — отремонтируем на 310 километров больше. Самый внушительный объем работ в округах: Коломна, Дмитров, Раменский, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Истра», — добавил Сибатулин.