Чистовая отделка помещений началась в пристройке к гимназии №  6 в Солнечногорске

Строительство нового корпуса на 300 мест гимназии № 6 продолжается в Солнечногорске. Сейчас рабочие выполняют кровельные работы, прокладывают инженерные коммуникации, а также начали чистовую отделку помещений.
Ход работ проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин. На объекте задействованы более 120 рабочих и пять единиц техники. Бригада уже уложила плитку и покрасила потолки, ведутся штукатурные работы и утепление фасада здания.
«Работы идут в соответствии с графиком, и мы уверены, что объект будет сдан в срок. Сейчас уточняем детали по поставке технического оборудования и оснащению учебных кабинетов», — отметил Александр Сорокин.
Строительство ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева за счет регионального бюджета. За соблюдением сроков, этапов и качеством выполняемых работ следят администрация муниципалитета и Главгосстройнадзор Подмосковья.
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