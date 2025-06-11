Чистовая отделка помещений началась в пристройке к гимназии №  6 в Солнечногорске

Строительство нового корпуса на 300 мест гимназии № 6 продолжается в Солнечногорске. Сейчас рабочие выполняют кровельные работы, прокладывают инженерные коммуникации, а также начали чистовую отделку помещений.

Ход работ проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин. На объекте задействованы более 120 рабочих и пять единиц техники. Бригада уже уложила плитку и покрасила потолки, ведутся штукатурные работы и утепление фасада здания.

«Работы идут в соответствии с графиком, и мы уверены, что объект будет сдан в срок. Сейчас уточняем детали по поставке технического оборудования и оснащению учебных кабинетов», — отметил Александр Сорокин.