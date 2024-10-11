Чистоту воздуха проверили в 57 местах в Подмосковье за неделю

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» провели 26 выездов для проверки чистоты воздуха в Подмосковье за неделю. Специалисты не выявили превышения нормативов концентрации загрязняющих веществ.

Экологи проверили чистоту воздуха в Истре, Лосино-Петровском, Пушкино, Раменском, Домодедове, Щелкове и других округах. Выезды проводились по просьбам жителей, а также по поручению госэконадзора Минэкологии региона. Воздух также проверили в зоне влияния объектов негативного воздействия и обращения с отходами.

Отбор провели в 57 местах. В воздухе проверили концентрацию 32 загрязняющих веществ.

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