Чистоту воздуха проверили еще в 4 округах Подмосковья

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» оценили качество воздуха в Дмитрове, Одинцове, Подольске и Истре. Специалисты не выявили превышений гигиенических нормативов ни в одном месте.

Инспеторы провели исследования вблизи производственных площадок по просьбам жителей.

«В Дмитровском округе исследования проводились в зоне влияния предприятия по производству пищевой продукции. В Одинцовском округе проверялось качество воздуха вблизи парфюмерного производства, в Истре — около мебельной фабрики, а в Подольске пробы отбирались рядом с металлургическим предприятием. Исследования проведены по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам, в том числе, в ночное время», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Мобильные лаборатории проводят выезды по заявкам жителей. Работу в этом направлении продолжат.