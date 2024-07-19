Два водозаборных узла модернизируют в Дмитровском округе в 2024 году

Продолжается масштабное обновление водозаборных узлов на Рабочей улице в Яхроме и на Пушкинской улице в Дмитрове. Благодаря этому в 2024 году качество воды в округе значительно улучшится.

Капитальный ремонт водозаборного узла в Дмитрове завершен на 70%. Сейчас здесь строят саму станцию, на которой вода будет проходить обезжелезивание. Уже смонтированы колодцы, произведена обратная засыпка фундамента и траншей с послойным уплотнением. Вода перед подачей в городскую сеть будет проходить многоступенчатую очистку.

«Готовы фундаменты под резервуары и здание, завезены металлоконструкции каркаса станции. После сборки здания будут установлены резервуары чистой воды и оборудование — насосы, станции обезжелезивания», — рассказал руководитель проектов ООО «ЭкоСтройИнвест» Владимир Тимошкин.

Еще один водозаборный узел строится в Яхроме. Здесь завершили уже 60% основного объема работ. Заканчивается монтаж инженерных сетей, установка гидроизоляции и монтаж двух новых колодцев. На объекте полностью обновят оборудование.

«Подрядчик организовал проведение работ так, чтобы жители Яхромы не испытывали никаких неудобств и получали в дома воду бесперебойно», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» в муниципалитете были построены и запущены в эксплуатацию станции обезжелезивания на 10 водозаборных узлах. Также за счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт и запуск в эксплуатацию трех станций обезжелезивания и двух водозаборных узлов с реконструкцией скважин.

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