Число жалоб на навалы мусора в Подмосковье снизилось на 70%

Общее число заявок по вопросам обращения с отходами от жителей Подмосковья за полгода заметно сократилось. Жалоб на навалы на контейнерных площадках стало на 71% меньше, сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

Также в регионе улучшилась ситуация с вывозом мусора, содержанием площадок и их состоянием в целом. Результаты оказались наиболее заметны в Павлово-Посадском, Богородском, Орехово-Зуевском округах, а также Щелкове и Серпухове.

«В этом году мы запустили малогабаритную технику для вывоза отходов, совместно с коллегами перенесли столбы освещения с проезжей части и оптимизировали маршруты. Продолжается и программа по модернизации контейнерных площадок — расширяются под факт вывоза, устанавливается дополнительная тара», — отметил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Также для оперативных обращений жителей в Подмосковье запустили Telegram-бот. Его система автоматически фиксирует замечания и передает их ответственным службам. За день обработку проходят более 80% таких заявок.

В ведомстве дополнили, что для обеспечения комфорта жителей Московской области ежедневно работают более 1,1 тысячи мусоровозов. Однако главной проблемой при уборке также остается запаркованность дворов.