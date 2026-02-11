Число заявлений на перераспределение земель в Подмосковье превысило 75 тысяч

В 2025 году в муниципальные образования Подмосковья поступило более 75,3 тысячи заявлений на образование земельных участков путем перераспределения. Это на 6 тысяч заявлений больше, чем в 2024 году. Об этом рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Перераспределение земель — это увеличение площади надела для устранения проблем с границами участков, таких как вклинивание, вкрапливание, изломанность границ и чересполосица. Эта услуга пользуется большой популярностью среди землевладельцев Московской области.

«Перераспределение земель — самая популярная услуга среди землевладельцев Московской области. И от года к году, благодаря новым цифровым сервисам, она становится более удобной и доступной большему количеству людей», — отметил Тихон Фирсов.

Министр рассказал о порядке действий для тех, кто хочет прирезать к своему участку часть другого, находящегося в неразграниченной или муниципальной собственности. Первое действие собственника — образовать земельный участок, для чего необходимо подготовить схему расположения на кадастровом плане территории с помощью кадастрового инженера. Схему утверждают органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней. Далее вновь образованный участок ставят на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Только после этого заявитель и администрация заключают соглашение о перераспределении, которое орган местного самоуправления самостоятельно направляет на регистрацию в Росреестр.

С 1 января 2026 года стоимость прирезки составит 100% от кадастровой стоимости прирезаемого участка.

Нельзя прирезать участок, который находится на ограниченных в обороте землях — в охранных, санитарных или других зонах, если земельный участок принадлежит третьим лицам или если на нем уже есть объекты капитального строительства, принадлежащие другим собственникам. При подаче заявления на перераспределение через региональный портал Госуслуг система проверит образуемый земельный участок на наличие ограничений оборотоспособности.

Для подачи заявления можно воспользоваться [региональным порталом Госуслуг](https://uslugi.mosreg.ru/services/18291).