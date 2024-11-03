Число участников IT-куба в поселке Лопатино достигло 400 человек

Центр цифрового образования IT-куб работает в Лопатинской школе уже пятый год. Сейчас в нем занимаются более 400 детей.

IT-куб открыли в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Здесь дети бесплатно осваивают здесь робототехнику, программирование, разработку мобильных приложений, системное администрирование, работают с 3D-дизайном, виртуальной и дополненной реальностью.

Школьников с 1 по 11 класс готовят ко всероссийской олимпиаде по информатике. В этом году в центре появилось новое направление подготовки — «Английский в технике».

В центре есть самое современное оборудование. Пока это единственный IT-куб на территории Ленинского городского округа. Всего в Подмосковье таких центров пять.

Кроме того, в Ленинском округе работают и другие центры допобразования — например, 10 «Точек роста».

«Они дают ребятам возможность выйти за рамки стандартного образовательного процесса на уроках биологии, химии и физики — проводить опыты и эксперименты, заниматься проектной и исследовательской деятельностью», — сказала начальник управления образования Ленинского городского округа Наталия Киселева.

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