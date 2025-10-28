Число территориальных управлений сократят в Одинцовском округе с 2026 года

Совет депутатов Одинцовского округа внес изменения в структуру администрации муниципалитета. Количество территориальных управлений сократят с 17 до 9 штук с 2026 года.

Депутаты утвердили дорожную карту, в соответствии с которой пройдет реорганизация. Изменения в штатное расписание будут внесены до конца ноября текущего года. Решение продиктовано временем — цифровизацией и упрощением бюрократических процедур.

Прежние границы сохранят территориальные управления Звенигород, Кубинка и Ершовское. Никольское вместит в себя Часцовское, Голицынское — Большие Вяземы, Лесной городок — Жаворонковское, а Успенское пополнится Назарьевским и Захаровским. Новыми названиями на административной карте округа станут территориальные управления Рублевское и Сколковское. Территориальное управление Одинцово будет расформировано.

Трансформация предполагает и перераспределение части полномочий — на уровень муниципалитета уйдут вопросы ЖКХ, безопасности и гражданской обороны, культуры и спорта, а в территориальных управлениях останутся задачи, связанные с обращениями жителей, мониторинг и содержание территорий, личный прием граждан и документооборот.

Количество сотрудников управлений, благодаря оптимизации, уменьшится со 184 до 106 человек. Освободившиеся специалисты смогут заполнить вакансии в подведомственных учреждениях. Кадровый потенциал управлений будет максимально сохранен.