Число сторонников «Единой России» выросло в Зарайске

Сторонники партии активно участвуют в жизни города — помогают семьям участников спецоперации, собирают наказы жителей и реализуют социальные проекты. С начала 2026 года в Зарайском муниципальном округе зарегистрировано 100 сторонников «Единой России», а их общее число составило более 400 человек.

Команда «Единой России» объединяет людей самых разных профессий, но все они хотят внести свой вклад в развитие родного края.

«Сторонники партии — это наш кадровый резерв и наша опора на местах. Мы рады, что все больше зарайцев выбирают общественную работу и приходят в наши ряды. Только за последний год в Подмосковье было подано более 12 тысяч заявлений от желающих стать сторонниками. Вместе мы можем гораздо больше: помогать тем, кто в этом нуждается, делать город комфортнее, поддерживать наших бойцов и их семьи. „Единая Россия“ всегда открыта для неравнодушных людей», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии Надежда Максимова.

Деятельность сторонников «Единой России» сосредоточена вокруг различных социальных проектов. В Зарайске регулярно проходит акция «Коробка храбрости» в поддержку маленьких пациентов больниц. Собранные подарки можно принести в общественную приемную партии на улице Ленинской, 46.

Депутаты, сторонники и волонтеры постоянно собирают гуманитарные грузы и оказывают поддержку семьям военнослужащих, изготавливают окопные свечи для бойцов, а местное отделение «Единой России» регулярно закрывает заявки от военнослужащих на гуманитарную помощь.

Сторонники активно участвуют в реализации партийных проектов. В Зарайске уже собрано свыше 700 наказов жителей для Народной программы. По предыдущей пятилетней программе в округе построили первую за 40 лет школу на 825 мест, капитально отремонтировали восемь фельдшерско-акушерских пунктов, более 150 многоквартирных домов и 27 километров дорог, благоустроили общественные пространства, обновили городской стадион.

В Зарайске много людей, для которых общественная работа становится частью жизни. Одна из них — жительница города Екатерина, недавно принявшая решение вступить в ряды сторонников партии. «Я давно хотела быть полезной своему городу, но не знала, с чего начать. Узнала о проектах сторонников „Единой России“ — и поняла, что могу реально помочь. Подала заявление, чтобы стать частью команды», — поделилась Екатерина.

Сторонником партии «Единая Россия» может стать любой гражданин России старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться онлайн на сайте или обратиться в местное отделение партии по адресу: улица Ленинская, дом 46.