Число спасенных пациентов с тромбами увеличилось в Подмосковье в 10 раз за 5 лет

В Московской области пациентов с ишемическим инсультом, возникающим из-за закупорки мозговых сосудов тромбом, лечат с помощью современных эндоваскулярных методов. Они позволяют успешно восстановить кровообращение.

Суть технологии в следующем: через микроскопический прокол на бедре размером всего два миллиметра хирург под рентгеновским контролем специальным инструментом проникает к месту закупорки, извлекает тромб и возвращает нормальный кровоток в пораженной области.

При условии своевременного вмешательства у пациента есть все шансы полностью оправиться от инсульта и вернуться к привычной жизни.

«В Подмосковье работает развитая сеть из 17 региональных сосудистых центров, где выполняются эндоваскулярные операции пациентам с инсультом. Благодаря закупке современного оборудования, в том числе ангиографов, а также профессионализму врачей, за последние пять лет объем эндоваскулярных операций пациентам с ишемическим инсультом вырос в 10 раз и продолжает ежегодно увеличиваться на 15%», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

При подозрении на инсульт действует правило так называемого золотого часа — от появления первых признаков до получения медпомощи должно пройти не более четырех с половиной часов. В случае онемения лица или руки, возникновении неестественного перекоса лица, проблем с речью или координацией, а также внезапной потери зрения нужно немедленно позвонить в скорую по номеру 112.