Число социальных компаний в Подмосковье превысило 1,1 тысячи

В Подмосковье более 1,1 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили социальный статус. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, для поддержки социального бизнеса регион предоставляет субсидии и гранты: в этом году их получат 70 предприятий на общую сумму 100 миллионов рублей.

«Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. В этом году социальными признано уже 1153 субъекта МСП, из которых 885 подтвердили социальный статус, остальные получили его впервые. Таким образом, Подмосковье снова побило свой рекорд по числу социальных компаний», — подчеркнула Зиновьева.

Напомним, поддержка предпринимателей реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».