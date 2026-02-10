Число сотрудников ЦППК достигло рекордных 4 тысяч человек в 2026 году

В 2026 году штат Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) обновил рекорд: количество машинистов и помощников машиниста впервые достигло четырех тысяч человек. Это составляет почти 40% от общего числа сотрудников компании. Они работают на всех маршрутах, где используется подвижной состав ЦППК, включая четыре Московских центральных диаметра, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

К запуску первых Московских центральных диаметров в 2019 году в локомотивных бригадах ЦППК работали около 1,3 тысячи человек. При подготовке к открытию третьего и четвертого диаметров численность бригад увеличили более чем вдвое — до 3,2 тысячи сотрудников.

Развитие кадрового потенциала напрямую связано с обновлением подвижного состава и запуском новых направлений. Так, с июня 2025 года поезда под управлением собственных локомотивных бригад ЦППК начали курсировать на Ярославском направлении. За восемь месяцев штат сотрудников здесь вырос с нуля до двухсот человек.

Источник: АО «Центральная ППК».