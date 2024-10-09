Число случаев неправильной парковки сократилось в 4 раза в Подмосковье за год

Жители Московской области могут фиксировать случаи незаконной парковки автомобилей с помощью мобильного приложения «Народный инспектор». В третьем квартале текущего года граждане помогли выявить около 320 нарушений, связанных с парковкой у контейнерных площадок.

В результате, владельцам автомобилей выписали штрафы на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. Больше всего нарушений произошло в Ленинском городском округе, где зафиксировали 40 случаев неправильной парковки у пунктов скопления отходов. В Химках и Котельниках выявили 33 и 29 случаев соответственно. Кроме того, в Красногорске и Одинцово местные жители помогли привлечь к ответственности 23 и 28 владельцев транспортных средств.

В Минтрансе подчеркивают, что количество незаконных парковок снизилось в четыре раза по сравнению с 2023 годом благодаря принятым министерством мерам.

Чтобы самостоятельно привлечь нарушителя к ответственности, пользователям необходимо перейти в раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», выбрать категорию «Парковка у контейнерной площадки» и загрузить видео продолжительностью 15 секунд с зафиксированным нарушением.

После подачи информации Минтранс запросит данные о владельце автомобиля в ГИБДД Московской области и примет соответствующее решение.

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