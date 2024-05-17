Число сделок с недвижимостью увеличилось в Подмосковье за месяц | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:00 Число сделок с недвижимостью увеличилось в Подмосковье за месяц Пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья

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Более 170 тысяч сделок с недвижимостью совершили в Подмосковье в апреле. Это на десять тысяч больше, чем в марте, сообщили в Минжилполитики Московской области.

Около 120 тысяч обращений поступило по части государственной регистрации, еще 38 тысяч заявок оформили на регистрацию государственного кадастрового учета.Отмечается, что 95% обращений на регистрацию договоров долевого участия поступило электронно — это пять тысяч заявлений.

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На регистрацию ипотеки поступило свыше 15 тысяч обращений, еще 14 тысяч — на регистрацию недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время — улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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