Число сбоев водоснабжения снизилось в Подмосковье на 17%

За неделю в Московской области количество сбоев в системе холодного водоснабжения снизилось на 17%. ГКУ МО «МОС АВС» поставило на контроль 586 технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения, и все они были оперативно устранены.

Из общего числа инцидентов 152 касались горячего водоснабжения, 65 — холодного, 188 — теплоснабжения, 180 — электроснабжения. МОС АВС выполнило 38 выездов для контроля на местах. Помимо этого, специалисты провели 37 мероприятий по безопасности и антитеррору.

«Снижение технологических нарушений — это результат непрерывной и оперативной работы специалистов аварийной службы Подмосковья. Каждый сбой — это вызов, требующий немедленного решения для поддержания высокого уровня жизнеобеспечения населения», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С начала года специалисты МОС АВС выезжали в муниципальные образования свыше семи тысяч раз, из них 1,3 тысячи — рабочими бригадами, 5,7 тысячи — оперативными группами.