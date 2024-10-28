Число сбоев в подаче горячей воды и тепла уменьшилось в Подмосковье

За неделю в Подмосковье выявили 599 технологических нарушений на объектах ЖКХ. Специалисты устранили 598 инцидентов, еще одно остается на контроле.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, за последнюю неделю в регионе стабилизировалось количество нарушений на сетях. За этот период выявили 273 случая в части теплоснабжения, еще 160 были связаны с холодным и 77 — в горячим водоснабжением и 124 касались электричества.

Оперативные группы аварийной службы совершили 36 выездов в муниципалитеты. Всего с начала года они отправлялись на места 6,9 тысячи раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году сделали усиление на роторах.