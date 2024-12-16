Число сбоев на коммунальных объектах Подмосковья уменьшилось на 7%

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

За неделю количество технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось в Подмосковье на 7%. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона. По данным ведомства, аварийно-восстановительная служба взяла на контроль 553 нарушения.

Из общего числа сбоев 182 касались перебоев теплоснабжения, 157 — подачи горячей воды, 116 затронули систему холодного водоснабжения, а 98 — электроснабжения. За указанный период представители аварийной службы выполнили 46 выездов в округа.

Всего с начала года специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы выполнили 7,5 тысячи выездов в муниципалитеты.

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