Число самозанятых в Солнечногорске превысило 15 тысяч человек

В городском округе Солнечногорск число зарегистрированных самозанятых достигло 15 тысяч, увеличившись на полторы тысячи с начала года. Такие работники активно используют преимущества, которые помогают вести бизнес более гибко.

Как рассказал заместитель главы округа Кирилл Типографщик, самозанятые могут получить субсидии на маркетплейсах, покрывающие до 50% расходов, но не более 500 тысяч рублей.

«Эти средства возмещают затраты на комиссии, продвижение и доставку товаров, что значительно облегчает выход на маркетплейсы», — отметил Кирилл Типографщик.

Более подробную информацию можно получить на инвестиционном портале Московской области или в офисе «Мой бизнес» в Солнечногорске по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, офис «Альянс Коворкинг».

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