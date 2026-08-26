Число рейсов автобуса до Лобни увеличили в Химках

На маршрут № 41 «Химки (улица Дружбы) — станция МЦД Лобня» добавили 16 отправлений. Теперь по маршруту ежедневно курсируют 40 рейсов.

Перевозки обеспечивает парк из пяти автобусов большого класса. Усиление подвижного состава направлено на повышение комфорта пассажиров и сокращение времени ожидания транспорта.

Актуальное расписание движения автобусов по маршруту № 41 доступно на официальном сайте перевозчика.

«Увеличение количества рейсов — это шаг к повышению комфорта для пассажиров. 40 рейсов ежедневно и система скидок при оплате делают поездки удобнее и доступнее. Важно, что транспортная доступность в округе продолжает улучшаться», — поделился лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Гибкая система оплаты действует на маршруте. Принимаются карты «Тройка» (в режиме «Кошелек»), «Стрелка», банковские карты и социальные карты.

При использовании «Тройки» или «Стрелки» цена проезда рассчитывается по накопительной шкале за 30 дней, также доступны скидки на проезд.