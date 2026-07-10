Число преступлений снизилось в Подольске за первое полугодие 2026 года

В УМВД России по городскому округу Подольск подвели итоги работы за шесть месяцев года. В совещании принял участие заместитель главы округа Игорь Семенов.

За первое полугодие в местную полицию поступило более 42 тысяч заявлений. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 17,6% по сравнению с прошлым годом. Возбуждено 1195 уголовных дел. Положительная динамика отмечена во всех девяти территориальных подразделениях.

Общая раскрываемость преступлений в округе составила 79% — это выше среднеобластного показателя. Особенно эффективно работает дознание: раскрываемость достигла 97%.Сократилось число преступлений в общественных местах и на улицах, меньше стало нарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и ранее судимыми лицами.

В числе приоритетов на второе полугодие — борьба с экстремизмом, кибермошенничеством, незаконной миграцией и наркооборотом.