Число предпринимателей в Балашихе увеличилось почти на 20%

В Балашихе количество субъектов малого и среднего бизнеса с 2021 года увеличилось с 24 до почти 31 тысячи. Развитие экономики и поддержку предпринимателей обсудили 15 мая на форуме «Доверие» в культурно-досуговом центре «Заря».

По сообщениям местного отделения партии «Единая Россия», сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства в Балашихе работают более 72 тысяч человек. За последние пять лет средняя заработная плата в этом секторе увеличилась почти в два раза. Рост показателей связан с расширением производств, развитием логистики и созданием новых площадок для бизнеса.

Глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров рассказал, что в округе продолжают уделять внимание развитию промышленности и поддержке инвесторов. По его словам, власти делают акцент на создании новых рабочих мест и укреплении экономики.

«Когда мы говорим про экономику, это не просто цифры инвестиций. Это работа по созданию рабочих мест и развитию промышленности. Вместе с предприятиями, предпринимателями и инвесторами мы развивали индустриальные парки, логистику и поддерживали малый и средний бизнес», — подчеркнул Сергей Юров.

За пять лет на муниципальные меры поддержки предпринимателей направили более 41 миллиона рублей. Дополнительные налоговые поступления за этот период превысили 350 миллионов рублей. В округе также продолжает действовать программа «Помещение за 1 рубль». За последние два года бизнесу передали почти три тысячи квадратных метров муниципальных площадей на льготных условиях.

Предприятия Балашихи за пять лет получили свыше 255 миллионов рублей региональных субсидий и грантов. Средства направили на модернизацию производств, закупку оборудования и развитие импортозамещения. За это время в округе создали 57 тысяч рабочих мест, а объем городского бюджета увеличился с 16 до почти 30 миллиардов рублей.

Отдельное внимание на форуме уделили работе Балашихинской торгово-промышленной палаты. Организация помогает предпринимателям получать меры поддержки, участвовать в профильных программах и сопровождать инвестиционные проекты.