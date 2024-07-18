Число посетителей парка Толстого в Химках выросло на 40% в 2024 году

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Второе место по посещаемости среди парков Подмосковья занял Парк культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках. На прошлой неделе его посетили 57 тысяч человек: это почти на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.

В парке Толстого стартовал второй этап реконструкции. Строители обустраивают 12 гектаров территории в зеленой зоне. Здесь организуют площадки для развлечений и отдыха, отремонтируют дорожно-тропиночную сеть и систему освещения.

«Количество посетителей химкинского парка Толстого ежегодно растет. Во многом это стало возможным благодаря тому, что местная администрация уделяет особое внимание развитию и модернизации зеленых зон муниципалитета», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Также парк оборудован пляжем, спортивной и концертной площадками. Обустроена и летняя читальня на свежем воздухе: по пятницам здесь организуют мастер-классы и программы, а все желающие могут поучаствовать в обсуждении литературных произведений.

На территории парка установлены аттракционы и колесо обозрения. Местное колесо — одно из самых высоких в Подмосковье.

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