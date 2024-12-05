Число положительных отзывов о работе МФЦ Подмосковья выросло в 2024 году

Количество положительных отзывов о работе многофункциональных центров (МФЦ) Московской области увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Эту информацию озвучили в пресс-службе Мингосуправления региона.

В ведомстве отметили, что клиентоцентричность лежит в основе работы МФЦ и важно получать мнение заявителей для оперативного реагирования на возникающие проблемы. В текущем году подмосковные офисы получили 125 тысяч положительных отзывов, что на 14 тысяч больше, чем в прошлом.

При этом число негативных откликов сократилось на 63%, что свидетельствует о том, что предпринятые меры приносят плоды. Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова подчеркнула, что в дальнейшем организация продолжит следовать этим позитивным трендам.

После посещения МФЦ заявители получают ссылку на опрос в личном кабинете на портале госуслуг. В опросе предлагается оценить время ожидания в очереди, вежливость сотрудников и уровень комфорта в офисе. Также есть возможность оставить предложения и пожелания по организации работы центров.