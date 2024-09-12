Число погибших на железной дороге в Одинцове снизилось вдвое за год

В Одинцовском округе зафиксировали значительное снижение числа пешеходов, погибших на железной дороге. На сегодняшний день в списках значится восемь человек. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Администрация округа проводит профилактику по снижению смертности на железных дорогах совместно с правоохранительными органами, представителями открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и волонтерами. Регулярные рейды, раздача тематических буклетов и листовок, размещение материалов в средствах массовой информации и социальных сетях помогают донести до жителей округа необходимость соблюдать правила безопасности на пригородных станциях.

Еще одна из причин, по которой на железнодорожном транспорте гибнут люди, — увлечение зацепингом. В этом году на железной дороге в Одинцовском округе погибли три зацепера.

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