Число подписчиков умного помощника «Макс» в Подмосковье превысило 175 тысяч

Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщила, что число подписчиков чат-бота MAX превысило 175 тысяч человек.

Этот умный помощник в мессенджере помогает жителям Подмосковья решать разные вопросы за пару кликов и в любое время суток. Более 188 тысяч предзаписей на прием было оформлено через бот, а свыше 1,6 миллиона уведомлений о готовности документов получили жители прямо в чат-боте.

Чат-бот «Макс» предоставляет информацию об адресах ближайших офисов МФЦ и их графиках работы, записывает на удобное время или помогает отменить визит. Он также отправляет оповещения о готовности документов.

Чтобы воспользоваться чат-ботом «МФЦ Московской области», нужно установить приложение «Макс» на смартфон и перейти по ссылке.