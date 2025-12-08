Число партнерских родов вдвое увеличилось в Дубне

В больнице в Дубне число партнерских родов выросло до 50% за несколько лет. По статистике, молодым мамам чаще всего помогают мужья, а не доулы. Многие выбирают такой способ деторождения после посещения Дня открытых дверей.

День открытых дверей проводят четыре раза в год. Молодые родители могут познакомиться с персоналом, посмотреть современные боксы и послеродовые палаты, а также увидеть современное оснащение больницы — кровати-трансформеры, аппараты ИВЛ для новорожденных и их мам, реанимационные столы.

«Мужчины созрели для того, чтобы стать партнерами в родах. Они рассказывают друг другу, что видели рождение своего ребенка, что помогали жене рожать, это становится нормальной практикой в Дубне», — пояснила заведующая родильным домом и женской консультацией Дубненской больницы Ирина Косабуцкая.

Медики рассказывают молодым родителям про условия для будущих мам и семейных пар, которые выбрали партнерские роды, а также о скрининге и вакцинации в первые дни жизни новорожденного.

«В Дубненском родильном доме работают специалисты высочайшего уровня. Два года назад само здание было капитально отремонтировано. Новый роддом стал более комфортным и технологичным: во всех палатах смонтированы душевые и туалетные комнаты, получено и введено в эксплуатацию новое медицинское оборудование. В этом году на его базе открылся Центр репродуктивного здоровья семьи. На сегодняшний день наш роддом считается одним из самых лучших в регионе», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.