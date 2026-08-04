Число открытых вакансий в Подмосковье в 22 раза превысило количество безработных
В Подмосковье сохраняется высокий спрос на работников. При пяти тысячах официально зарегистрированных безработных работодатели предлагают более 110 тысяч вакансий.
Число свободных рабочих мест превышает количество соискателей в 22 раза.
«На наших предприятиях достаточное количество рабочих мест, уровень безработицы находится на минимальном показателе — 0,1%», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Особенно востребованы сейчас инженеры, технологи, операторы и представители рабочих специальностей.
Также сотрудников ищут в транспортно-логистической сфере и торговле. Требуются водители, диспетчеры, сотрудники складов, а также специалисты по закупкам, снабжению и продажам.
Подобрать подходящую вакансию можно на портале «Работа России».