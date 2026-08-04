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Число открытых вакансий в Подмосковье в 22 раза превысило количество безработных

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

В Подмосковье сохраняется высокий спрос на работников. При пяти тысячах официально зарегистрированных безработных работодатели предлагают более 110 тысяч вакансий.

Число свободных рабочих мест превышает количество соискателей в 22 раза.

«На наших предприятиях достаточное количество рабочих мест, уровень безработицы находится на минимальном показателе — 0,1%», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Особенно востребованы сейчас инженеры, технологи, операторы и представители рабочих специальностей.

Также сотрудников ищут в транспортно-логистической сфере и торговле. Требуются водители, диспетчеры, сотрудники складов, а также специалисты по закупкам, снабжению и продажам.

Подобрать подходящую вакансию можно на портале «Работа России».