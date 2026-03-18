Число обращений за помощью на вокзалах МЖД выросло на 11%

В начале 2026 года услугой помощи и сопровождения на вокзалах Московско-Курской железной дороги воспользовались более 12,7 тысячи маломобильных пассажиров. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Услуга доступна на всех столичных вокзалах и в крупных региональных центрах. Наибольшее количество обращений зафиксировано на Казанском (5,7 тысячи пассажиров), Павелецком (2,2 тысячи человек) и Ярославском вокзалах (1,7 тысячи человек).

Для удобства маломобильных пассажиров на крупных вокзалах столичной магистрали оборудованы специальные зоны ожидания. Там есть места для кресел-колясок, скамейки для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мягкие диваны и журнальные столики. Для слабослышащих путешественников установлен индукционный контур. Также предусмотрены места для собак-проводников. Зоны ожидания оснащены розетками для подзарядки гаджетов и дополнительным информационным табло.

Подать заявку на сопровождение можно не позднее чем за 24 часа до поездки по телефону 8 800 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru.

Источник: «Московская железная дорога».