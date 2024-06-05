Число обращений по ЖКУ снизилось в 26 округах Подмосковья за неделю

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Специалисты Центра управления регионом зафиксировали сокращение числа обращений по вопросам содержания многоквартирных домов в 26 муниципалитетах. Среди них — Серебряные Пруды, Зарайск и Ступино.

Жители вышеуказанных городских округов реже обращались по вопросам ремонта подъездов, устранения несанкционированных надписей, рекламы на фасадах, восстановления остекления входных групп.

Так, в Зарайске управляющие организации устранили дефекты ступеней, перил и пандусов, убрали загрязнение общественных зон и восстановили работоспособность вентиляционной системы.

В Серебряных Прудах жители чаще всего просили устранить проблемы с грызунами и насекомыми в подъездах, а также восстановить освещение.

В Ступино наиболее частыми запросами были «провести уборку подъезда» и «регулировать давление горячей воды в соответствии с нормами».

«В течение прошлой недели в ЦУРе обработано 2,7 тысячи заявок жителей. Важно отметить, что 26 городских округов продемонстрировали тенденцию к снижению», — добавил заместитель председателя правительства Подмосковья, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о масштабных планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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