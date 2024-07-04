Число нарушителей атрибутики такси снизилось в Подмосковье на 17% за год

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Нейросеть за полгода обнаружила свыше четырех тысяч нарушений атрибутики такси в Подмосковье. Этот показатель снизился примерно на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По словам заместителя председателя правительства и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, в случае выявления нарушений, водителям выписываются предостережения.

«В случае невыполнения специальных требований и повторного фиксирования нарушений транспортные средства исключаются из реестра легкового такси Московской области», — указал Алексей Гержик.

С октября 2021 года контроль за соответствием региональному стандарту машин такси ведет полностью автоматизированная система «Такси-контроль», разработанная специалистами «Урбантех».

Она позволяет обнаруживать нарушения атрибутики у таксопарков без участия инспекторов Госавтоинспекции. Нейросеть, осуществляющая анализ материалов с камер фотовидеофиксации, а также обнаруживает автомобили с нарушениями цветовой гаммы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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