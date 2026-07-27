Число молодых медиков — получателей доплаты выросло на 20% за год в Подмосковье

Молодые медики, которые трудоустроились в государственные медорганизации Подмосковья, получают ежемесячную доплату. Она составляет от семи до 15 тысяч рублей.

Доплату в размере семи тысяч рублей получает средний медперсонал, а 15 тысяч — врачи. Поддержку оказывают при трудоустройстве на полную ставку в течение года после окончания учебы. Выплаты предоставляют на три года. Их уже оформили более 6,6 тысячи специалистов. Это почти 2,9 тысячи врачей и 3,7 тысячи медсестер. За год их количество выросло на 1,1 тысячи.

«Мы уделяем особое внимание поддержке молодых специалистов, которые только начинают свой профессиональный путь. Для них в Подмосковье действуют меры социальной поддержки, а также система наставничества, благодаря которой адаптация на новом рабочем месте проходит быстрее», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Кроме ежемесячных надбавок, для медработников доступны программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие льготы. Полный перечень мер поддержки размещен на специализированном портале.