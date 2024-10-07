Число ложных вызовов в подмосковную Систему-112 сократилось на 25%

С начала 2024 года количество ложных вызовов в Систему-112 Московской области снизилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Ложные вызовы мешают работе операторов и занимают линии, которые могут быть нужны людям, реально нуждающимся в помощи.

Для борьбы с такими случаями ведется профилактическая работа. Неоднократные звонки на номер 112 без причины или с оскорблениями оператора считаются хулиганскими. В таких случаях гражданин получит обратный звонок с предупреждением о возможной уголовной или административной ответственности.

Данные телефонных хулиганов сохраняются и при повторных нарушениях передаются в правоохранительные органы. Однако номер нарушителя никогда не блокируется, и любой человек может обратиться за помощью в Систему-112.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».