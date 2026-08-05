На ключевом маршруте № 1971, связывающем Химки со столицей, количество электробусов превысили число дизельных автобусов. Это стало важным шагом в рамках масштабной государственной программы по развитию экологически чистого транспорта в столичном регионе.

Пассажиры отмечают существенное улучшение качества поездок: электробусы обеспечивают плавный ход, практически полное отсутствие шума и вибраций. Салоны оборудованы современными удобствами, включая климат-контроль с воздушной завесой, USB-порты для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны. Также электробусы оснащены откидной аппарелью и специальными кнопками вызова водителя. Безопасность поездок повышена за счет камер видеонаблюдения, системы адресного открывания дверей и цифровых валидаторов.

«Частичная замена автобусов на электробусы — это не просто обновление транспорта, а важный шаг в развитии городской среды. Благодаря нацпроектам, реализуемым по инициативе президента России, города становятся современнее и удобнее для жизни: растет экологичность транспортной системы, повышается комфорт поездок, улучшается доступность инфраструктуры для всех категорий горожан», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

С 2022 года на маршруты поступают электробусы улучшенной комплектации. Эти модели получили адаптивное освещение, увеличенный на 18% указатель маршрута и значительно больший запас хода, который теперь составляет 80–90 км, по сравнению с прежними 40–50 км. С 2025 года на линию вышли новейшие электробусы КамАЗ-52222, предлагающие еще больше комфорта: накопительная площадка увеличена на 15%, предусмотрены специальные места для ручной клади, усовершенствована климатическая система, а на дверях установлены световые индикаторы для информирования пассажиров.

Электробусы в Химках обслуживают не только межрегиональный маршрут проекта «Москва — область» № 1971, но и городские маршруты № 359 и № 400к. Кроме того, маршрут № 451 косвенно связан с городом: его остановка «Новобутаково» на МКАД находится в пешей доступности от Химок.