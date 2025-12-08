Число ДТП в Подмосковье снизилось на 7% с начала года

В Московской области за 11 месяцев 2025 года произошло 3,3 тысячи ДТП с погибшими и пострадавшими, что на 7% меньше, чем годом ранее. Самым распространенным видом аварий остаются столкновения — 1,4 тысячи случаев. Это на 13% меньше прошлого показателя.

По словам специалистов, частыми причинами ДТП в Подмосковье остаются превышение скорости, невнимательность участников движения, нарушения на перекрестках, выезд на встречную полосу и опасные обгоны. Чтобы повысить безопасность, в регионе в этом году установили подсветку более чем на 500 пешеходных переходах, построили около 60 километров тротуаров, а также оборудовали 100 искусственных неровностей для снижения скорости. Госавтоинспекция проводит рейды и профилактические акции, включая кампанию «Засветись», направленную на защиту пешеходов в темное время суток.

«Тяжесть последствий в ДТП по-прежнему остается высокой. В период с января по конец ноября в дорожных авариях погибли 650 человек, что на 9% больше показателя прошлого года, травмы различной степени тяжести получили 3 610 человека — на 11% меньше, чем в прошлом году», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Власти региона призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дороге, соблюдать правила, не отвлекаться на телефон, снижать скорость перед переходами и использовать световозвращающие элементы.