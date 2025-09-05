Число ДТП снизилось в Подмосковье на 6% с начала года

За восемь месяцев 2025 года в Подмосковье произошло 2,3 тысячи ДТП с погибшими и пострадавшими. Это на 6% меньше, чем годом ранее, сообщили в Минтрансе региона.

«Летом выросло число аварий в связи с высокими скоростями и интенсивностью движения. Поэтому самый аварийный вид ДТП в Подмосковье на этот период — это столкновения, всего зафиксировано 1 034 столкновения со 176 погибшими и 1 266 пострадавшими», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, причиной таких ДТП чаще всего служит несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции или превышение скорости.

При этом число жертв выросло: в авариях погибли 455 человек — на 11% больше, чем в 2024 году. Травмы получили 2,5 тысячи человек, это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом.

Одними из самых частых остаются наезды на пешеходов — в Подмосковье за указанный период зафиксировали 623 случая. В авариях пострадали 522 человека, еще 134 погибли. Отдельно зафиксировали рост числа ДТП с участием детей, особенно в летний период, когда за руль мототехники садились несовершеннолетние.