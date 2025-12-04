Число ДТП снизилось на дорогах Одинцовского округа в 2025 году

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения прошло в администрации Одинцовского округа. Статистика показала, что число дорожно-транспортных происшествий в округе за последние годы заметно снизилось.

Сравнивая данные с 2018 года, можно заметить — зафиксировано меньше аварий, пострадавших и погибших, а это главный ориентир, о котором говорил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ситуация продолжала улучшаться в течение всех 11 месяцев этого года, особенно на муниципальных дорогах. Это результат общей работы ГИБДД, дорожных служб, правительства Подмосковья и команды администрации.

Основные причины аварий остаются прежними — скорость, невнимательность, рискованное поведение на дороге. Помогает бороться с этим усиление профилактики: инспекторы выходят в рейды, проводят встречи в школах.

Отдельная тема — современные технологии. Сегодня в округе работают 107 стационарных камер, десять передвижных комплексов и шесть мобильных устройств для контроля скорости. Такая сеть позволяет фиксировать нарушения в режиме реального времени и снижает число опасных ситуаций.