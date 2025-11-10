Число ДТП снизилось на 7% в Подмосковье с начала года

За десять месяцев 2025 года на дорогах Московской области произошло три тысячи дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин отметил, что число погибших остается высоким. За этот период в ДТП погибли 578 человек — на 7% больше, чем годом ранее, а травмы различной степени тяжести получили 3 299 человек, что на 11% меньше прошлогоднего показателя.

Наиболее частыми остаются столкновения автомобилей. Так, с начала года зарегистрировали 1,3 тысячи таких аварии. В них погибли 220 человек и пострадали 1,6 тысячи.

Главными причинами аварий по-прежнему остаются превышение скорости, невнимательность водителей и пешеходов, нарушения правил обгона, выезд на встречную полосу, а также несоблюдение дистанции и резкие маневры. В ведомстве призвали участников дорожного движения быть особенно внимательными осенью — соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на телефон, снижать скорость перед переходами и использовать световозвращатели, чтобы оставаться заметными на дороге.