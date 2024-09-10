Число ДТП снизилось на 3% в Подмосковье с начала года

За восемь месяцев 2024 года в Московской области зафиксировали 2,4 тысячи ДТП с погибшими и ранеными, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные виды аварий — столкновения, наезды на пешеходов вне переходов и опрокидывания транспортных средств, особенно с участием мотоциклистов. При этом число опрокидываний удвоилось и тяжесть их последствий возросла.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 3%, также снизилось число погибших — на 4%, число раненых — на 6%», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Жителям региона напоминают, что мотосезон продолжается, поэтому водителям мото- и электротранспорта, а также СИМ, важно использовать защитную экипировку и соблюдать ПДД. Автомобилистов призывают быть внимательнее, чаще смотреть в зеркала и помнить про слепые зоны.

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