Число ДТП с участием такси снизилось в Подмосковье на 18% за год

В Подмосковье с начала года снизилось количество ДТП, произошедших по вине водителей такси. За этот период зарегистрировали 36 аварий — это на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число пострадавших также сократилось: травмы получили 42 человека, что на 22% ниже прошлогодних показателей.

«В Подмосковье реализуется комплекс мер для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров такси. Среди основных: прохождение обязательной аттестации для всех водителей, а также оформление полиса ОСГОП, благодаря которому пассажир финансово застрахован при ДТП», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Среди наиболее частых причин ДТП в ведомстве назвали превышение скорости и нарушения правил перестроения. Для предотвращения подобных случаев в регионе продолжаются регулярные проверки таксомоторных компаний. Рейды проводят сотрудники УРАТК Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами.

Во время проверок специалисты контролируют техническое состояние автомобилей, прохождение водителями медицинских осмотров, соблюдение режима труда и отдыха, а также соответствие такси региональным требованиям к внешнему оформлению. За выявленные нарушения предусмотрены административные штрафы.

В министерстве напомнили, что водители такси несут ответственность не только за собственную безопасность, но и за жизнь пассажиров. Водителям необходимо строго соблюдать ПДД, использовать ремни безопасности и обеспечивать перевозку детей только в специальных автокреслах.

Сейчас в Московской области зарегистрированы более 119 тысяч автомобилей такси и свыше 31,5 тысячи перевозчиков.

