Число дорожно-транспортных происшествий снизилось в Чехове

По данным за 10 месяцев 2025 года, сотрудники Госавтоинспекции округа зафиксировали 78 дорожно-транспортных происшествий. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такого результата удалось достичь за счет усиления работы по предотвращению аварийности. За последние три года в округе были приняты следующие меры: установили 72 искусственные неровности, обустроили 36 пешеходных переходов и смонтировали 520 метров пешеходных ограждений.

«В этом году уже установлены ограждения на улице Мира, а также в селе Новый быт. Сейчас завершаются работы на улице Дружбы. До конца года ограждения будут установлены на улицах Квартальная, Московская 101-Б, в районе гимназии № 7 и в населенных пунктах Шарапово и Дубна. На улицах Молодежная, Мира и Октябрьская три пешеходных перехода оснастили проекционной подсветкой. До конца ноября установим еще три проекции на улицах Молодежная, вблизи гимназии № 7 и в селе Новый быт на улице Новая», — сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин.

Не менее важна и профилактическая работа. Так, сотрудники Госавтоинспекции Чехова провели множество уроков для школьников, организовали профилактические рейды, разъяснительные беседы с водителями и пешеходами. Кроме того, в СМИ и интернет-пространстве опубликованы информационные материалы по безопасности дорожного движения.