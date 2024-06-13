Число бюджетных мест выросло до 2800 в Московском областном медколледже № 1

Более 2,8 тысячи студентов поступят в этом году в Московский областной медицинский колледж № 1. В учебном заведении приняли решение об увеличении количества бюджетных мест.

Сейчас в колледже учатся более 9,2 тысячи студентов. Медицинское направление традиционно востребовано в регионе, поэтому принято решение увеличить количество бюджетных мест.

«В прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 тысячи человек, а в этом году планируется принять уже 2,8 тысячи. Это в два раза больше, чем в 2017 году», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В колледже будущие медики осваивают «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматологию ортопедическую» и «Стоматологию профилактическую», «Лабораторную диагностику», «Фармацию». Студенты могут заключить целевой договор и получать меры поддержки с возможностью дальнейшего трудоустройства в Подмосковье.

Флагманский детский госпиталь Подмосковья достроят этим летом и назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил студию «Союзмультфильм» за согласие помочь с оформлением клинического центра. Известно, что стены больницы украсят персонажами известных мультфильмов.

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