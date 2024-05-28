Число безработных в Подмосковье снизилось на 2 тысячи с января

Фото: Пресс-служба Минсоцразвития МО

Московская область входит в число лидеров ЦФО по самому низкому уровню безработицы. Только с начала года количество людей без работы снизилось на две тысячи, сообщили в Минсоцразвития Подмосковья.

По словам первого заместителя председателя правительства подмосковья Людмилы Болатаевой, таких показателей удалось достичь за счет реализации комплекса мер поддержки населения в сфере занятости. Сюда относится материальная поддержка в период временного трудоустройства, содействие началу предпринимательства, а также бесплатное обучение родителей и опекунов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

На данный момент в подмосковном Центре занятости населения зарегистрированы в качестве безработного чуть более семи тысяч человек. Напомним, подобрать подходящую вакансию можно на портале «Работа России».

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