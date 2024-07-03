Число аварий на сетях водоснабжения в Подмосковье снизилось на 15% за месяц

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

МОС АВС подвела итоги работы за июнь. За месяц количество технологических сбоев на сетях водоснабжения снизилось на 15%. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

За месяц МОС АВС взяла на контроль 193 аварий, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких показателей удалось достичь за счет прогресса в эффективности работы профильных служб.

«Снижение числа технологических нарушений и увеличение протяженности проверенных тепловых сетей свидетельствует о том, что наши усилия по модернизации и улучшению коммунальной инфраструктуры дают свои результаты», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Например, в июне в Павловском Посаде проверили дом на улице Кирова — специалисты подтвердили высокое качество водоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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